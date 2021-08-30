Харьковчанам показали мужчину, который сильно похож на покойного мэра Геннадия Кернеса
Поразительное сходство популярного автоблогера Евгения Муджири с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом заметили в сети.
Об этом написал телеграмм-канал «Солнцеликий Харьков».
Известный блогер пошутил, что пойдет на выборы.
«Кернес жив – реинкарнация. Кароч, молодой Гена будет выдвигаться на мэры», – пошутили в Telegram-канале.
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К слову, в Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу.
На церемонии открытия собрались сотни харьковчан и представителей СМИ.
Семья Кернеса - вдова Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский также были на открытии мемориальной доски.
Так, на здании харьковского горсовета сегодня появилась мемориальная доска.
На табличке изображен сам Кернес, а также ряд памятных мест Харькова.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, как выглядит 11-летняя дочь Геннадия Кернеса, фото девочки и ее мамы: "Она на него очень похожа".
Также Politeka писала о том, что экс-жена Кернеса показала частичку бурной молодости мэра, фото: "Прожил очень яркую жизнь".