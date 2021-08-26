В Харькове уничтожили огромный мурал, который украшал дом 5 лет

Изображение птицы расположено на стене высотки, на которой местные жители решили "утеплиться"

Так, жители многоэтажного дома заказали утепления фасада дома, где на стене было создано огромное граффити - синица, летящая на фоне голубого неба.

Изображение появилосьна стене 16-этажного дома в 2016 году, птица находится на высоте 20 метров.

К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц

Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.

Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.