В Харькове уничтожили огромный мурал, который украшал дом 5 лет
Изображение птицы расположено на стене высотки, на которой местные жители решили "утеплиться"
Так, жители многоэтажного дома заказали утепления фасада дома, где на стене было создано огромное граффити - синица, летящая на фоне голубого неба.
Изображение появилосьна стене 16-этажного дома в 2016 году, птица находится на высоте 20 метров.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Не стало легендарной актрисы, которая славилась своей красотой: "Такой больше не будет"
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц
Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.
Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.
"Потихоньку убираются старые названия улиц с фасадов зданий. Теперь очищены здания по улице Молочной", - отмечается в публикации.
К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"
Как сообщала Politeka, на первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина, фото: "Потому что ему там не место"
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".