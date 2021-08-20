После отставок топ-чиновников Харьковской области кардинальным образом поменяется расклад сил накануне внеочередных выборов мэра Харькова.

Об этом на своей странице в фейсбуке пишет политический эксперт и журналист Янина Соколовская. В своем комментарии отставок глав Харьковского облсовета Артура Товмасяна и областного управления Нацполиции Андрея Рубеля она отмечает, что оба чиновника принадлежали к ближайшему кругу экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, который с конца прошлого года планомерно усиливал свое влияние на Харьков, пишут Комментарии.

Эксперт также напрямую связывает эти отставки с уходом с должности главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук, «которую называют человеком замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко».

По мнению Янины Соколовской, расстановка руководства Харькова и области осуществлялась в интересах екс-министра Авакова и замглавы Офиса Президента Тимошенко. Завершить этот процесс должна была победа на внеочередных выборах мэра Харькова секретаря горсовета Игоря Терехова, которому оказывали поддержку Аваков и Тимошенко. Но после отставок в высшем областном руководстве и ослабления влияния Авакова на Харьков предвыборные позиции Терехова, считает эксперт, тоже серьезно ослабнут.

«В настоящее время вся конструкция, которая должна была обеспечить Терехову мощный админресурс и которую, видимо, Аваков с Тимошенко выстраивали с конца прошлого года, рухнула. Вместе с ее обвалом тают на глазах шансы Терехова победить на выборах. Поскольку их ему могли обеспечить только административные возможности людей Авакова и Тимошенко на ключевых должностях в области и городе», – пишет Янина Соколовская.

Прежде всего, указывает она, Терехов лишился возможности использовать «избирательные технологии на грани дозволенного», поскольку такая попытка может стоить ему «в лучшем случае завершением политической и чиновничьей карьеры».

Серия отставок высшего руководства Харьковской области началась 11 августа подписанием Президентом Зеленским указа о смещении с должности главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук. 19 августа Харьковский облсовет отправил в отставку своего председателя Артура Товмасяна, находящегося под следствием по делу о взятке, а 20 августа заявление об отставке подал начальник Харьковской областной Нацполиции Андрей Рубель.