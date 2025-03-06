На 7 марта 2025 года в Харьковской области уже запланированы графики отключения света, в некоторых населенных пунктах света не будет до 8 часов в сутки.

На 7 марта 2025 года графики отключения света в самом Харькове пока не планируются, но в других населенных пунктах Харьковской области ограничения будут, пишет Политека.

В частности, в пятницу, 7 марта, "Харьковоблэнерго" планирует профилактические и ремонтные работы в разных городах и селах Харьковской области, из-за которых и будут введены графики отключения света.

Как сообщили в пресс-службе Люботинской городской территориальной общины, 7 июля 2025 года с 9:00 до 16:09:59 будет действовать график отключения света в городе Люботин по улицам Демьяновская, Рокоссовского и Транспортная, пишет Политека.

Также в Златопольском городском совете Харьковской области предупредили о проведении плановых ремонтных работ в энергосети, из-за которых вводится график отключения света на 7 марта с 9:00 до 17:00 в селе Грушино по улице Пригородной.

Кроме того, графики отключения света будут действовать в пределах Беляевской территориальной общины в Харьковской области. 7 марта с 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители:

села Верхняя Орелька (улицы Центральная, Иващенко, Должанская, Лесовиновская, Луговая, Молодежная, Речная, Хуторская, Центральная);

села Дмитровка по улицам Центральная и Шевченко.

Все эти меры должны повысить надежность энергосистемы и предотвратить возможные аварии в сети.

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