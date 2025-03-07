В Международный женский день, 8 марта 2025 года, прогноз погоды в Харькове и Харьковской области готовит украинцам несколько приятных сюрпризов.

В Украинском гидрометцентре рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на субботу, 8 марта 2025 года, сообщает Политека.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 8 марта 2025 обещает жителям солнечную погоду, и только переменную облачность. Никаких осадков не ожидается.

Ветер в Харькове и Харьковской области 8 марта также не будет сильно донимать. Ожидается ветер переменных направлений до 3-8 метров в секунду. Подробный прогноз погоды дали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 8 марта.

Ночью в Харькове температура воздуха опустится до +1+3 градусов тепла, а днем ​​поднимется до +13+15, пишет Политека. В Харьковской области ожидаются ночные заморозки – от -1 градуса мороза до +4 тепла. Днем воздух прогреется до +10+15 градусов.

Эксперты из Харьковского регионального центра гидрометеорологии также рассказали несколько интересных фактов о погоде в Харьковской области в марте 2025 года по сравнению со всем периодом наблюдений, начиная с 1945 года.

Например, если в 2025 году 6-7 марта среднесуточная температура воздуха составляла +10,1 градусов, то за время наблюдений максимальная среднесуточная температура в этот период была зафиксирована в 1995 году - +17,6 градусов, а минимальная среднесуточная температура - в 1964 году, аж -29,2 градуса мороза.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 8 марта.

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