В Харьковской области пропали мать с ребенком
33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.
Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.
Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
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Был одет в розовую футболку, темные шорты.
Ирина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Напомним, под Харьковом пропали подростки.
Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
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