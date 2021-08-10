В Харьковской области пропали мать с ребенком

33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.

Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.

Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет в розовую футболку, темные шорты.

Ирина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Напомним, под Харьковом пропали подростки.

Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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