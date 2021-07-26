На Харьковщине в Дергачевском районе пожар на поле начал приближаться к жилым домам
Огонь перебросился на камыши и охватил часть леса, на место пожара вылетал самолет, сообщил начальник Департамента авиации специального назначения.
"Только взлетели в Харькове, увидели столб дыма — полнеба. Дальше подошли непосредственно к центру возгорания, увидели, что там работают на поле. Судя по всему, там выжжена стерня (пшеница).
Видимо, местные жители подожгли, а с поля (очень сильный ветер был) перебросилось на камыши, — рассказал начальник Юрий Покусай, сообщает "Харьков тудей".
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Огонь начал приближаться жилых домов, которые находились в ста метрах.
К счастью, пожарные оперативно потушили огонь.
Напомним, недавно на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.
4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.
На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.
Спасателями были спасены соседние здания.
Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП.
Как сообщала Politeka, в харьковской высотке вспыхнул пожар: кадры с места несчастья.
Также Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул под Харьковом, 500 м2 в огне: кадры.