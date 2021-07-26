На Харьковщине в Дергачевском районе пожар на поле начал приближаться к жилым домам

Огонь перебросился на камыши и охватил часть леса, на место пожара вылетал самолет, сообщил начальник Департамента авиации специального назначения.

"Только взлетели в Харькове, увидели столб дыма — полнеба. Дальше подошли непосредственно к центру возгорания, увидели, что там работают на поле. Судя по всему, там выжжена стерня (пшеница).

Видимо, местные жители подожгли, а с поля (очень сильный ветер был) перебросилось на камыши, — рассказал начальник Юрий Покусай, сообщает "Харьков тудей".

Огонь начал приближаться жилых домов, которые находились в ста метрах.

К счастью, пожарные оперативно потушили огонь.

Напомним, недавно на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.

4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.

На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.

Спасателями были спасены соседние здания.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.