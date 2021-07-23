В театрах Харькова ищут деньги на экраны для титров на украинском
Деньги на экраны и другое оборудование для сопровождения спектаклей на украинском языке для театров Харькова будут просить из бюджета, передает "Суспільне".
Департамент культуры и туризма готовит обращение в областной совет.
Стоимость оборудования для театров еще не известно, сообщили директор Департамента культуры и туризма облгосадминистрации Людмила Терещенко.
По ее словам, стоимость оборудования якобы небольшая.
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К слову, 16 июля в Украине окончательно вступил в силу закон о государственном языке, согласно которому, все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.
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