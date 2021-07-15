Геннадий Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова
Очередная, шестая сессия Харьковского городского совета восьмого созыва поддержала присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" экс-меру Харькова Геннадию Кернесу (посмертно).
"Сегодня мы принимаем решение о предоставлении этого статуса (почетного гражданина Харькова - ред.) для экс-мера Харькова Геннадия Кернеса (посмертно). Его не надо представлять, он так много сделал для Харькова, что ему надо было присвоить это звание еще при его жизни", - говорится в сообщении.
Большинством голосов - 62 депутата из 78 присутствующих - предоставление почетного статуса было поддержано.
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Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.
Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.
"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.
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