В Харькове увековечили память известного ученого Юрия Холина

Мемориальная доска имени доктора химических наук, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, первого проректора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина появилась в Харькове.

Она размещена на фасаде здания школы №136, которую он закончил.

Ректор Каразинского университета Виль Бакиров подчеркнул, что благодаря таким людям как Юрий Холин, город имеет статус столицы науки и образования.

«У него много регалий – доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии Украины, но, наверное, самые главные регалии – это его благородство, честь, достоинство, высочайший интеллект и интеллигентность. Нам его очень не хватает. Он оставил после себя невероятно яркий след в истории университета, в судьбе очень многих людей», - подчеркнул Бакиров.

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Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

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