В Харьковскую область пешком добрался подросток из России

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

Подросток незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы, никаких документов у него не было.

"Со слов парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин России и направляется из Ленинградской области в Украину в поисках лучшей жизни", — рассказали пограничники.

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Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные отобрали у него телефон и скрылись. Правоохранителям удалось оперативно найти нападавших.

"Они полностью соответствовали тому описанию, который предоставил пострадавший.

В ходе поверхностной проверки инспекторы выявили у одного из граждан предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю", — сообщили в полиции.

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