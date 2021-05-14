В Харьковскую область пешком добрался подросток из России
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.
Подросток незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы, никаких документов у него не было.
"Со слов парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин России и направляется из Ленинградской области в Украину в поисках лучшей жизни", — рассказали пограничники.
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Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные отобрали у него телефон и скрылись. Правоохранителям удалось оперативно найти нападавших.
"Они полностью соответствовали тому описанию, который предоставил пострадавший.
В ходе поверхностной проверки инспекторы выявили у одного из граждан предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю", — сообщили в полиции.
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