В Харьковской области количество жертв от ковида резко увеличилось

Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.

За время пандемии на Харьковщине коронавирусом заразились более 142,4 тысяч жителей. Под меднаблюдением находятся 19970 заболевших, из них выздоровели более 119,4 тысяч человек.

За последние сутки умерли 25 заболевших, всего от осложнений скончались 3002 человека.

Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.

Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.