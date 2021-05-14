В Харьковской области пожилая женщина заблудилась на кладбище
Жители рассказали сотрудникам полиции, что на кладбище целый день сидит пожилая женщина, которая не может сообщить о себе никакой информации.
Правоохранители установили личность женщины и нашли ее родных.
Выяснилось, что женщина имеет проблемы с памятью.
Ее доставили домой и передали родным.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
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