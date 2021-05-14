В Харьковской области девочка вызвала такси и уехала ночью к подруге
Бабушка заметила исчезновение внучки и сообщила в полицию.
Через час после заявления внучку нашли в Коломаке, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
С девочкой проведена профилактическая беседа.
Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Жуткая авария унесла жизни съемочной группы известного украинского телеканала: кадры с места ДТП
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
"Был конфликт": семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.