Молодую пару в Харькове зверски убили в их квартире 2-го мая
В убийстве подозревается 22-летний студент вуза, где работал убитый, передает "Город Х".
Молодой человек был знаком с погибшими и не отрицает, что в тот день находился в квартире Александра Евдокимова.
Но парень уверяет, что Евгению убил ее возлюбленный якобы из-за ревности – более 5 лет обвиняемый якобы был любовником убитой девушки.
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«Неожиданно вернулся Саша, разоблачил нас в измене, начался конфликт. Я услышал крики Евгении и звуки ударов. Потом увидел, как Саша бил девушку ножом, а затем набросился на меня, чтобы убить», - рассказал подозреваемый.
Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
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