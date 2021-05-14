В Харькове произошла авария с участием трамвая и легковушки
Об этом сообщили очевидцы в сети.
"На Малышева водитель скоростного болида хотел проскочить перед дрифткаром и отправляется на утилизацию. 8 трамвая не ждите", - написано в сообщении.
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Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
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Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.