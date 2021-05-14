В Харькове произошло ДТП на Окружной

Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха".

"Наблюдается километровая пробка", - написано в сообщении.

Официальной информации по аварии нет, но судя по фото можно отметить, что авто вылетело за пределы дороги и развернуло в обратную сторону.

Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.

Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

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