В Харькове произошло ДТП на Окружной
Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха".
"Наблюдается километровая пробка", - написано в сообщении.
Официальной информации по аварии нет, но судя по фото можно отметить, что авто вылетело за пределы дороги и развернуло в обратную сторону.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.