Элеватор в Харькове планировали ликвидировать в конце апреля, но погода изменила планы, и демонтаж перенесли

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".

С 10:00 до 11:00 16 мая по улице Чеботарской, 80 в Харькове будут демонтировать элеватор.

В это время запретят проезд автомобилей по улице Евгения Котляра — на участке от улицы Чеботарской до улицы Большой Панасовской, также выезд машин с улицы Чеботарской на улицу Евгения Котляра при движении в сторону Полтавского Шляха.

Автомобили смогут объехать закрытый участок дороги по следующему маршруту: улица Евгения Котляра — улица Чеботарская — улица Большая Панасовская.

На время демонтажа элеватора (с 10:00 до 11:0) трамваи №12 и №20 изменят маршрут, трамваи №1 курсировать не будут, автобусы №238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э, 303э поменяют направление движения.

Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.

Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

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