В Харьковской области у женщины начались роды ночью на трассе

В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что ночью беременной женщине вызвали скорую, потому что она уже рожала.

Фельдшеру и водителю скорой пришлось оказывать акушерскую помощь в дороге.

К счастью, все прошло благополучно, родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см.

Проезжающая мимо машина патрульной полиции сопроводила скорую с роженицей, новорожденной и отцом ребенка в родом.

"Эти мужественные мужчины, фельдшер Юшко В. П. и водитель Тригубенко А. Н. стали свидетелями и главными помощниками при рождении ребенка", - отметили в медучреждении.

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Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

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