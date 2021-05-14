В Харьковской области у женщины начались роды ночью на трассе
В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что ночью беременной женщине вызвали скорую, потому что она уже рожала.
Фельдшеру и водителю скорой пришлось оказывать акушерскую помощь в дороге.
К счастью, все прошло благополучно, родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см.
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Проезжающая мимо машина патрульной полиции сопроводила скорую с роженицей, новорожденной и отцом ребенка в родом.
"Эти мужественные мужчины, фельдшер Юшко В. П. и водитель Тригубенко А. Н. стали свидетелями и главными помощниками при рождении ребенка", - отметили в медучреждении.
Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
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