В Харьковской области начались учения под руководством СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.
В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.
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Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.
Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.
Всего было уничтожено 12 боеприпасов.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
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Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.