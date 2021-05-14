В Харьковской области начались учения под руководством СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.

Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

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