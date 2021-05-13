Накануне годовщины смерти 13-летней Кристины, которую зверски убила родная мать, односельчане собрали деньги и купили надгробный памятник
Об этом сообщает издание "Сегодня".
Односельчанка рассказала, что незадолго до убийства дочери, женщина накрыла зеркала черной тканью и отдала иконы, которые были в ее доме.
Также стало известно, что возле девочки недавно похоронили ее лучшую подругу.
"Его установят, видимо, сегодня, 30 апреля. Так сложилось, что недавно рядом с Кристиной похоронили и ее лучшую подружку, которая погибла в ДТП", – сообщила местный депутат Татьяна Пантелеева.
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Напомним, в последний день апреля 2020-го года Харьков взбудоражила страшная новость.
Татьяна Пьянова ходила по Харькову голой с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины.
Местные опасаются возможного возвращения Пьяновой в село.
"Я бы ей с удовольствием выслала в больницу доски на гроб", – рассказала одна из ее бывших соседок.
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима.
"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", – уточнил Дмитрий Чубенко.
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