Накануне годовщины смерти 13-летней Кристины, которую зверски убила родная мать, односельчане собрали деньги и купили надгробный памятник

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Односельчанка рассказала, что незадолго до убийства дочери, женщина накрыла зеркала черной тканью и отдала иконы, которые были в ее доме.

Также стало известно, что возле девочки недавно похоронили ее лучшую подругу.

"Его установят, видимо, сегодня, 30 апреля. Так сложилось, что недавно рядом с Кристиной похоронили и ее лучшую подружку, которая погибла в ДТП", – сообщила местный депутат Татьяна Пантелеева.

Напомним, в последний день апреля 2020-го года Харьков взбудоражила страшная новость.

Татьяна Пьянова ходила по Харькову голой с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины.

Местные опасаются возможного возвращения Пьяновой в село.

"Я бы ей с удовольствием выслала в больницу доски на гроб", – рассказала одна из ее бывших соседок.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима.

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", – уточнил Дмитрий Чубенко.

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