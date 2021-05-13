В Харькове разыскивают водителя, из-за которого в аварию попали три авто

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области рассказали о ДТП, которая случилась на проспекте Гагарина, 117.

Участники ДТП - три автомобиля Fiat Fiorono, Hyundai Accent, Land Rover.

Водители заявили, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля Mercedes, который скрылся с места.

Патрульные составили схему места аварии, опросили участников и передали материалы в отдел розыска и обработки материалов ДТП.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

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