В Харькове разыскивают водителя, из-за которого в аварию попали три авто
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области рассказали о ДТП, которая случилась на проспекте Гагарина, 117.
Участники ДТП - три автомобиля Fiat Fiorono, Hyundai Accent, Land Rover.
Водители заявили, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля Mercedes, который скрылся с места.
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Патрульные составили схему места аварии, опросили участников и передали материалы в отдел розыска и обработки материалов ДТП.
Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.
Всего было уничтожено 12 боеприпасов.
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