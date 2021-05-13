На Харьковщине зафиксировали сотни новых заражений ковидом
Об этом сообщается на сайте СНБО
В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение последних суток выросла на 0,45%.
Всего от коронавируса в регионе умерли 2977 человек (за сутки 23), за сутки выздоровели 889 пациентов (всего с начала пандемии выздоровело — 118 427), 635 новых случаев заражения.
В области по состоянию на утро 13 мая уменьшилось количество "активно больных" на 277 человек — до 20 346 пациентов.
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Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.
Всего было уничтожено 12 боеприпасов.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.