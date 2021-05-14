В Харьковской области провели массовое перезахоронение
Так, солдат и офицеров, воевавших в боях во время Второй мировой войны, перезахоронили в братских могилах, которые находятся в селах Гинеевка, Тарановка и Пасеки, сообщает "Змиев 25TV".
Скелеты воинов были найдены в ходе поисковых операций ВПО «Ориентир», которые проводились в течение 2020-2021 годов.
С почестями перезахоронили более 30 бойцов, двоих из которых удалось идентифицировать по личным вещам.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.
В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.
Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.
Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
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