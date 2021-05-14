В Харьковской области провели массовое перезахоронение

Так, солдат и офицеров, воевавших в боях во время Второй мировой войны, перезахоронили в братских могилах, которые находятся в селах Гинеевка, Тарановка и Пасеки, сообщает "Змиев 25TV".

Скелеты воинов были найдены в ходе поисковых операций ВПО «Ориентир», которые проводились в течение 2020-2021 годов.

С почестями перезахоронили более 30 бойцов, двоих из которых удалось идентифицировать по личным вещам.

Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.

Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.