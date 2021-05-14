На Харьковщине уже несколько недель ищут девушку

Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.

Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

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