На Харьковщине уже несколько недель ищут девушку
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
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Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.
В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.
Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.
Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
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