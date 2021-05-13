В Харьковской области утонуло девять человек с начала года
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
"Сейчас даже в перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или прудах.
Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасного отдыха, последствия не заставляют себя долго ждать", — говорят спасатели и просят не пренебрегать правилами безопасности в воде.
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Напомним, что недавно харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.
На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.
Детали трагедии выясняются.
Ранее в Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.
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