В Харьковской области утонуло девять человек с начала года

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"Сейчас даже в перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или прудах.

Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасного отдыха, последствия не заставляют себя долго ждать", — говорят спасатели и просят не пренебрегать правилами безопасности в воде.

Напомним, что недавно харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.

На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.

Детали трагедии выясняются.

Ранее в Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.