Госбюро расследований установило причины авиакатастрофы под Чугуевом в который погибли молодые курсанты
Об этом рассказал начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает телеграм-канал "Клименко тайм".
Во время расследования было проведено около 150 различных экспертиз и опрошено более 70 свидетелей.
Опубликованы основные причины трагедии:
- Незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили программу подготовки;
- Незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш «конвейерным» способом;
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- Не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя на самолете;
- Выданные документы не предусмотренные руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;
- Организация полетов с большим, чем разрешено количеством курсантов на борту;
- Незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.
Подозреваемыми по делу являются шестеро должностных лиц.
Напомним, появились фото курсантов Харьковского университета, которые погибли в авиакатастрофе в Чугуеве
Первым групповой снимок в своем личном Facebook опубликовал советник главы МВД Евгений Терехов.
"Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.
Пользователи в социальных сетях публиковали фотографии погибших в авиакатастрофе под Харьковом курсантов.
Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября 2020 года под Харьковом.
Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.
В результате трагедии погибли 26 курсантов, выжил 1.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.