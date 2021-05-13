Госбюро расследований установило причины авиакатастрофы под Чугуевом в который погибли молодые курсанты

Об этом рассказал начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает телеграм-канал "Клименко тайм".

Во время расследования было проведено около 150 различных экспертиз и опрошено более 70 свидетелей.

Опубликованы основные причины трагедии:

Незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили программу подготовки;

Незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш «конвейерным» способом;

Не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя на самолете;

Выданные документы не предусмотренные руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;

Организация полетов с большим, чем разрешено количеством курсантов на борту;

Незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.

Подозреваемыми по делу являются шестеро должностных лиц.

Напомним, появились фото курсантов Харьковского университета, которые погибли в авиакатастрофе в Чугуеве

Первым групповой снимок в своем личном Facebook опубликовал советник главы МВД Евгений Терехов.

"Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.

Пользователи в социальных сетях публиковали фотографии погибших в авиакатастрофе под Харьковом курсантов.

Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября 2020 года под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

В результате трагедии погибли 26 курсантов, выжил 1.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.