65-летний харьковчанин задул монтажной пеной щель в доме, где была кошка с пятью котятами
Об этом рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции, о живодере заявила соседка мужчины.
«Прибывшие на место правоохранители установили, что гражданин специально задул щель в доме, где прятались животные», - подчеркнули в полиции.
За свою выходку мужчине грозит провести за решеткой до 3 лет.
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Кроме того мы ранее писали, что на Харьковщине мужчина с ножом набросился на 85-летнюю женщину.
В Богодуховский районный отдел полиции позвонил 63-летний харьковчанин и сообщил, что мужчина угрожая ножом его 85-летней матери и завладел деньгами.
Потерпевшая рассказала полицейским, что мужчина попросил одолжить деньги, потом он достал нож из кармана и угрожая женщине забрал на полке в летней кухне 7 тыс. грн и ушел.
Сотрудникам полиции удалось установить личность29-летнего злоумышленника.
Вор задержан, теперь ему светит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.