На Харьковщине мужчина с ножом набросился на 85-летнюю женщину
В Богодуховский районный отдел полиции позвонил 63-летний харьковчанин и сообщил, что мужчина угрожая ножом его 85-летней матери и завладел деньгами.
Потерпевшая рассказала полицейским, что мужчина попросил одолжить деньги, потом он достал нож из кармана и угрожая женщине забрал на полке в летней кухне 7 тыс. грн и ушел.
Сотрудникам полиции удалось установить личность29-летнего злоумышленника.
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Вор задержан, теперь ему светит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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