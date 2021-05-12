В Харьковской области мальчик вышел из квартиры и пошел гулять без взрослых

В Купянский районный отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на вокзале в поселке Купянск-Узловой ходит ребенок и не может объяснить, где он живет.

Выяснилось, что парень находился в гостях у бабушки и когда женщина пошла в ванную комнату, он вышел из квартиры и сам отправился на прогулку.

Полицейские нашли бабушку 10-летнего ребенка и вернули его домой.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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