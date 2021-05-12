В Харьковской области мальчик вышел из квартиры и пошел гулять без взрослых
В Купянский районный отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на вокзале в поселке Купянск-Узловой ходит ребенок и не может объяснить, где он живет.
Выяснилось, что парень находился в гостях у бабушки и когда женщина пошла в ванную комнату, он вышел из квартиры и сам отправился на прогулку.
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Полицейские нашли бабушку 10-летнего ребенка и вернули его домой.
Кроме того мы ранее писали, что в Харькове безработный киевлянин напал с пистолетом на курьера
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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