После непогоды над Харьковом засияла необычная радуга
12 мая город накрыли черные тучи, а в некоторых районах выпал град. После того как непогода утихла, небо украсила огромная радуга.
В некоторых местах даже двойная.
Харьковчане выкладывали фотографии в соцсети.
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Ранее мы писали, что харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.
На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.
Детали трагедии выясняются.
В Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.