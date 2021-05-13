После непогоды над Харьковом засияла необычная радуга

12 мая город накрыли черные тучи, а в некоторых районах выпал град. После того как непогода утихла, небо украсила огромная радуга.

В некоторых местах даже двойная.

Харьковчане выкладывали фотографии в соцсети.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.

На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.

Детали трагедии выясняются.

В Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.