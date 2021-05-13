Харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.

На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.

Детали трагедии выясняются.

Ранее в Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.