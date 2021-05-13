В последний день апреля 2020-го года Харьков взбудоражила страшная новость

Татьяна Пьянова ходила по Харькову голой с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины, передает "Сегодня".

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", - рассказала местный депутат Татьяна Пантелеева.

Местные опасаются возможного возвращения Пьяновой в село.

"Я бы ей с удовольствием выслала в больницу доски на гроб", – рассказала одна из ее бывших соседок.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима.

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", – уточнил Дмитрий Чубенко.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.

На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.

Детали трагедии выясняются.

Ранее в Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.