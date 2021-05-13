В последний день апреля 2020-го года Харьков взбудоражила страшная новость
Татьяна Пьянова ходила по Харькову голой с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины, передает "Сегодня".
"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", - рассказала местный депутат Татьяна Пантелеева.
Местные опасаются возможного возвращения Пьяновой в село.
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"Я бы ей с удовольствием выслала в больницу доски на гроб", – рассказала одна из ее бывших соседок.
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима.
"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", – уточнил Дмитрий Чубенко.
Ранее мы писали, что харьковские спасатели вытащили из реки тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ЧП случилось 12 мая возле ул. Мичурина в Купянске.
На реке Оскол в Купянске спасатели вытащили из воды утонувшего 68-летнего мужчину.
Детали трагедии выясняются.
Ранее в Купянском районе из реки Оскол спасатели достали тело мужчины 1961 г.р. Происшествие случилось 11 апреля около с. Голубовка Купянского района.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.