Сильные порывы ветра привели к обесточиванию в 44 населенных пунктах Харьковщины
Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая, сообщили в "Харьковоблэнерго", передает "Суспільне".
"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.
Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.
Улучшение погоды ожидается с 13 мая.
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