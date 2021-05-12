Сильные порывы ветра привели к обесточиванию в 44 населенных пунктах Харьковщины

Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая, сообщили в "Харьковоблэнерго", передает "Суспільне".

"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.

Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.

Улучшение погоды ожидается с 13 мая.

Кроме того мы ранее писали, что в Харькове вспыхнула многоэтажка.

Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.

На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.

К счастью, никто не пострадал.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.