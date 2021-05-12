На Харьковщине военный избил несовершеннолетнюю девушку

Мужчина ударил потерпевшую ногой и кулаками, говорится в приговоре Купянского районного суда.

В материалах дела сообщается, что военный получил отпуск со 2 по 16 октября 2019 года.

Часть времени мужчина проводил с несовершеннолетней девушкой.

Вечером 8 октября выпивший солдат поссорился с девушкой.

Мужчина сначала толкнул девушку, после чего схватил за волосы, повалил на землю и ударил ногой в голову. Когда несовершеннолетняя поднялась, парень ударил ее дважды кулаком.

На суде мужчина вину признал, пострадавшая от дачи показаний отказалась.

Суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде 850 грн штрафа. Кроме того он должен уплатить 2,1 тыс. грн материальной и 10 тыс. грн моральной компенсации.

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