На Харьковщине в частном доме обнаружили тело мужчины

Спасатели прибывшие на вызов застали дом в огне. Пламя распространилось на площади 55 кв. м.

В эпицентре пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 65-летнего владельца дома - он погиб на месте.

Более 6 часов спасатели боролись с огнем.

Причина пожара выясняется.

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Кроме того мы ранее писали, что в Харькове вспыхнула многоэтажка.

Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.

На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.

К счастью, никто не пострадал.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

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