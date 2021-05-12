На Харьковщине в частном доме обнаружили тело мужчины
Спасатели прибывшие на вызов застали дом в огне. Пламя распространилось на площади 55 кв. м.
В эпицентре пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 65-летнего владельца дома - он погиб на месте.
Более 6 часов спасатели боролись с огнем.
Причина пожара выясняется.
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Кроме того мы ранее писали, что в Харькове вспыхнула многоэтажка.
Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.
На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.
К счастью, никто не пострадал.
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