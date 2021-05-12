В Харькове произошла утечка газа

12 мая будет временно отключена подача газа для проведения ремонтных работ.

В частности, без голубого топлива останутся жильцы:

ул. Аэрофлотской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 14;

ул. Стартовой, 1, 3, 5,

пр. Гагарина, 203, 205, 205/1.

"Всех потребителей просим быть осторожными и перекрыть краны газовых приборов", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.