В Харьковской области за все время время пандемии ковидом заболели 141 115 человек
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
По количеству новых случаев за сутки Харьковщина занимает пятое место в стране - 345 человек заболело за 11 мая, скончались 24 заболевших.
Ранее мы писали, что в Харькове ищут мужчину.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
Оборвалась жизнь звезды "Скаженого весілля", первые подробности: "Светлая память тебе, Игорь"
Наташа Королева рассказала о семейной трагедии, показав последнее фото: "Он погиб..."
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".
В Харькове ищут 40-летнего Леонида Русанова, который 9 мая ушел из больницы и исчез.
Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, на лице щетина и веснушки.
Был одет в белые джинсы, футболку, черную ветровку с надписью "60", черные тряпичные мокасины.
На ногах имеет шрамы.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам 0687770112 или 102.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.