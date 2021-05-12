В Харькове ищут мужчину

Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".

В Харькове ищут 40-летнего Леонида Русанова, который 9 мая ушел из больницы и исчез.

Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, на лице щетина и веснушки.

Был одет в белые джинсы, футболку, черную ветровку с надписью "60", черные тряпичные мокасины.

На ногах имеет шрамы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам 0687770112 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.