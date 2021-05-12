В Харькове ищут мужчину
Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".
В Харькове ищут 40-летнего Леонида Русанова, который 9 мая ушел из больницы и исчез.
Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, на лице щетина и веснушки.
Был одет в белые джинсы, футболку, черную ветровку с надписью "60", черные тряпичные мокасины.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Теряем лучших из лучших": остановилось сердце народного артиста Украины, мир кино и театра в трауре
В семье Аллы Пугачевой впервые высказались после ужаса с детьми: "Страшная трагедия..."
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
На ногах имеет шрамы.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам 0687770112 или 102.
Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.
10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.
"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.