В Харькове вспыхнула многоэтажка
Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.
На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.
К счастью, никто не пострадал.
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Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.
Всего было уничтожено 12 боеприпасов.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.