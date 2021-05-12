В Харькове вспыхнула многоэтажка

Пожар произошел на Новых домах из-за замыкания проводки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Из задымленного подъезда на улицу вывели 25 человек, пятеро из них дети.

На балконе квартиры на седьмом этаже высотки пылали вещи и мебель.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.