Харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

Ранее мы писали, что в Харькове произошла утечка газа

12 мая будет временно отключена подача газа для проведения ремонтных работ.

В частности, без голубого топлива останутся жильцы:

ул. Аэрофлотской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 14;

ул. Стартовой, 1, 3, 5,

пр. Гагарина, 203, 205, 205/1.

"Всех потребителей просим быть осторожными и перекрыть краны газовых приборов", - сказано в сообщении.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.