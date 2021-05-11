В Харьковской области озвучили новый тариф на газ
"Харьковгаз Сбыт" ввел новый тариф к которому можно подключиться с 1 мая по 31 августа 2021 года.
Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года. Цена за кубометр газа составит 7,99 грн.
"Годовой объем потребления клиента умножается на зафиксированную в год цену и потребитель ежемесячно платит равные части от полученной суммы", — говорится в сообщении.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева в резиновых сапогах просто "уничтожила" Лесю Никитюк: эффектные кадры
Жена Дзидзьо Slavia оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети: "Тот момент, когда..."
Ирина Билык больше никогда не сможет поздравить маму с днем рождения: "Разве могла я подумать..."
Позитив из "Время и Стекло" после развода засветил двух улыбчивых красоток, которые всегда рядом: "Кайфовые"
Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.
Об этом говорится в оперативной сводке области.
Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.