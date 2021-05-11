В Харьковской области озвучили новый тариф на газ

"Харьковгаз Сбыт" ввел новый тариф к которому можно подключиться с 1 мая по 31 августа 2021 года.

Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года. Цена за кубометр газа составит 7,99 грн.

"Годовой объем потребления клиента умножается на зафиксированную в год цену и потребитель ежемесячно платит равные части от полученной суммы", — говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.

Об этом говорится в оперативной сводке области.

Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.