В Харькове трамвай решил "подрифтовать"
На улице Николая Бажана трамвай №7 сошел с рельсов.
Причину трамвайного "дрифта" устанавливают специалисты.
Вероятной причиной ЧП является, скорее всего, проблема на путях.
К счастью, пострадавших в результате случившегося нет.
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Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.
Об этом говорится в оперативной сводке области.
Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.