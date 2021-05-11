В Харькове трамвай решил "подрифтовать"

На улице Николая Бажана трамвай №7 сошел с рельсов.

Причину трамвайного "дрифта" устанавливают специалисты.

Вероятной причиной ЧП является, скорее всего, проблема на путях.

К счастью, пострадавших в результате случившегося нет.

Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.

Об этом говорится в оперативной сводке области.

Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.