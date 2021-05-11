В Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе

Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.

Инспекторы составили постановления на водителя.

Видео с регистратора можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что погода в Харькове и области резко ухудшится.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Во вторник, 12 мая, на Харьковщине будет облачно, днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Харькове от 14 до 16 градусов тепла, по области 12-17 градусов тепла.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.