Под Харьковом поезд сбил мужчину

Об этом говорится в оперативной сводке области.

Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.

Кроме того мы писали, что в Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе.

Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.

Инспекторы составили постановления на водителя.

Видео с регистратора можно увидеть здесь.

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Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

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