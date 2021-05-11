Под Харьковом поезд сбил мужчину
Об этом говорится в оперативной сводке области.
Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.
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Кроме того мы писали, что в Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе.
Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.
Инспекторы составили постановления на водителя.
Видео с регистратора можно увидеть здесь.
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Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.