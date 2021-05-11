На Харьковщине пропали дети
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.
В Купянском районе пропали 8-летний мальчик и 15-летняя девочка.
10 мая в полицию обратилась мать детей, она рассказала, что посадила сына и дочь на рейсовый автобус из Харькова до Великого Бурлука около 8 вечера. Связь с детьми оборвалась.
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Спустя небольшой отрезок времени полицейские выяснили, что дети находились в поселке Великий Бурлук у знакомого семьи - он и встретил детей из автобуса, а после повез к их тети. По дороге у него сломалась машина.
Девушка не сразу позвонила матери из-за занятости, но позже все-таки сообщила, что дети находится у знакомого.
Кроме того мы писаои, что в Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе.
Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.
Инспекторы составили постановления на водителя.
Видео с регистратора можно увидеть здесь.
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