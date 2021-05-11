На Харьковщине пропали дети

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

В Купянском районе пропали 8-летний мальчик и 15-летняя девочка.

10 мая в полицию обратилась мать детей, она рассказала, что посадила сына и дочь на рейсовый автобус из Харькова до Великого Бурлука около 8 вечера. Связь с детьми оборвалась.

Спустя небольшой отрезок времени полицейские выяснили, что дети находились в поселке Великий Бурлук у знакомого семьи - он и встретил детей из автобуса, а после повез к их тети. По дороге у него сломалась машина.

Девушка не сразу позвонила матери из-за занятости, но позже все-таки сообщила, что дети находится у знакомого.

Кроме того мы писаои, что в Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе.

Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.

Инспекторы составили постановления на водителя.

Видео с регистратора можно увидеть здесь.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.