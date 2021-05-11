В Харькове водитель возил людей по улицам города на самодельном "ковре-самолете"
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
"Такие опасные игры не допустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей. Поэтому патрульные немедленно подали водителю требование об остановке", — отметили в полиции.
На водителя составили три админпротокола.
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Кроме того мы писаои, что в Харькове водитель едва не сбил женщину с двумя детьми на переходе.
Так, очевидцы зафиксировали видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель "Славуты" выехал на пешеходный переход, когда его пересекали женщина с двумя маленькими детьми.
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, разыскали водителя - мужчина признался в содеянном и признал свою вину.
Инспекторы составили постановления на водителя.
Видео с регистратора можно увидеть здесь.
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