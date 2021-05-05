В Харькове произошло ДТП с участием нескольких машин
Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".
По словам очевидцев, авария произошла на Любови Малой.
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Кроме того мы писали, что в Харькове мужчина совершил дерзкое ограбление.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
Известно, что инцидент произошел на улице Гагарина в местном ломбарде.
Напавший на ломбард мужчина, был вооружен ножом. Угрожая ножом сотруднице ломбарда он украл 7 тыс. гривен.
Полиция нашла злоумышленника, он находится под стражей.
Видео ограбления можно увидеть здесь.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".