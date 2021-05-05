В Харькове произошло ДТП с участием нескольких машин

Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".

По словам очевидцев, авария произошла на Любови Малой.

Кроме того мы писали, что в Харькове мужчина совершил дерзкое ограбление.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Известно, что инцидент произошел на улице Гагарина в местном ломбарде.

Напавший на ломбард мужчина, был вооружен ножом. Угрожая ножом сотруднице ломбарда он украл 7 тыс. гривен.

Полиция нашла злоумышленника, он находится под стражей.

Видео ограбления можно увидеть здесь.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".