Под колесами автомобиля погиб харьковчанин
Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.
В районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП в городе Изюм.
На трассе “Киев-Харьков-Должанский”, 38-летний водитель автомобиля “ГАЗель” сбил пешехода, 43-летний пострадавший скончался на месте.
По данным полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
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Данные о происшествии следователи внесли в ЕРДР по статье 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Кроме того недавно мы писали, что в Харькове на улице умер 50-летний мужчина
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
Его тело обнаружили утром возле скамейки на Одесской.
Накануне его видели местные жители, которые предположили по его поведению, что мужчина находился под воздействием каких-либо препаратов, возможно даже наркотических.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший – местный житель 1971 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.
Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".