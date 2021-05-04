Под колесами автомобиля погиб харьковчанин

Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.

В районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП в городе Изюм.

На трассе “Киев-Харьков-Должанский”, 38-летний водитель автомобиля “ГАЗель” сбил пешехода, 43-летний пострадавший скончался на месте.

По данным полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Данные о происшествии следователи внесли в ЕРДР по статье 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Его тело обнаружили утром возле скамейки на Одесской.

Накануне его видели местные жители, которые предположили по его поведению, что мужчина находился под воздействием каких-либо препаратов, возможно даже наркотических.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший – местный житель 1971 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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