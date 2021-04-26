Важную улицу в центре Харькова - перекроют

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".

Известно, что будут проводить строительные работы, поэтому проезд запретят.

С 8.00 до 20.00 27 и 28 апреля запретят движение транспорта по улице Куликовской — на участке от спуска Куликовского до дома №34 по улице Куликовской.

Водители смогут объезжать закрытый участок по прилегающим улицам — улице Дарвина, спуску Куликовскому и другим.

Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.

По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.

Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.

26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.

В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.

В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".