Важную улицу в центре Харькова - перекроют
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".
Известно, что будут проводить строительные работы, поэтому проезд запретят.
С 8.00 до 20.00 27 и 28 апреля запретят движение транспорта по улице Куликовской — на участке от спуска Куликовского до дома №34 по улице Куликовской.
Водители смогут объезжать закрытый участок по прилегающим улицам — улице Дарвина, спуску Куликовскому и другим.
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Кроме того мы писали, что в Харькове резко похолодает.
По данным синоптиков, в течение нескольких ближайших ночей ожидаются заморозки в воздухе до минус пяти градусов.
Это связано с движением холодного арктического воздуха из районов Шпицбергена и Баренцева моря.
26 апреля ожидаются небольшие дожди, днем возможен мокрый снег.
В ночь на вторник - заморозки до минус пяти. Днем тоже дожди и мокрый снег. Днем будет до 10 градусов тепла.
В ночь на среду ночью столбик термометра снова опустится до минус пяти.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".